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Tafsir: Al-Baqarah 2:67
Al-Baqarah
67
2:67
واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٦٧
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًۭا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٦٧
وَإِذۡ
ﲐ
قَالَ
ﲑ
مُوسَىٰ
ﲒ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
يَأۡمُرُكُمۡ
ﲖ
أَن
ﲗ
تَذۡبَحُواْ
ﲘ
بَقَرَةٗۖ
ﲙﲚ
قَالُوٓاْ
ﲛ
أَتَتَّخِذُنَا
ﲜ
هُزُوٗاۖ
ﲝﲞ
قَالَ
ﲟ
أَعُوذُ
ﲠ
بِٱللَّهِ
ﲡ
أَنۡ
ﲢ
أَكُونَ
ﲣ
مِنَ
ﲤ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲥ
٦٧
ﲦ
And ˹remember˺ when Moses said to his people, “Allah commands you to sacrifice a cow.”
1
They replied, “Are you mocking us?” Moses responded, “I seek refuge in Allah from acting foolishly!”
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