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Tafsir: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
ﳅ
And ˹remember when˺ We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails,
1
˹saying˺, “Eat from the good things We have provided for you.” The evildoers ˹certainly˺ did not wrong Us, but wronged themselves.
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