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Tafsir: Al-Baqarah 2:54
Al-Baqarah
54
2:54
واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٥٤
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤
وَإِذۡ
ﱾ
قَالَ
ﱿ
مُوسَىٰ
ﲀ
لِقَوۡمِهِۦ
ﲁ
يَٰقَوۡمِ
ﲂ
إِنَّكُمۡ
ﲃ
ظَلَمۡتُمۡ
ﲄ
أَنفُسَكُم
ﲅ
بِٱتِّخَاذِكُمُ
ﲆ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲇ
فَتُوبُوٓاْ
ﲈ
إِلَىٰ
ﲉ
بَارِئِكُمۡ
ﲊ
فَٱقۡتُلُوٓاْ
ﲋ
أَنفُسَكُمۡ
ﲌ
ذَٰلِكُمۡ
ﲍ
خَيۡرٞ
ﲎ
لَّكُمۡ
ﲏ
عِندَ
ﲐ
بَارِئِكُمۡ
ﲑ
فَتَابَ
ﲒ
عَلَيۡكُمۡۚ
ﲓﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
ٱلتَّوَّابُ
ﲗ
ٱلرَّحِيمُ
ﲘ
٥٤
ﲙ
And ˹remember˺ when Moses said to his people, “O my people! Surely you have wronged yourselves by worshipping the calf, so turn in repentance to your Creator and execute ˹the calf-worshippers among˺ yourselves. That is best for you in the sight of your Creator.” Then He accepted your repentance. Surely He is the Accepter of Repentance, Most Merciful.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...}
ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك.