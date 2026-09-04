Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:50
Al-Baqarah
50
2:50
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَإِذۡ
ﱕ
فَرَقۡنَا
ﱖ
بِكُمُ
ﱗ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱘ
فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ
ﱙ
وَأَغۡرَقۡنَآ
ﱚ
ءَالَ
ﱛ
فِرۡعَوۡنَ
ﱜ
وَأَنتُمۡ
ﱝ
تَنظُرُونَ
ﱞ
٥٠
ﱟ
And ˹remember˺ when We parted the sea, rescued you, and drowned Pharaoh’s people before your very eyes.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠)
] وه كاتێك ئهو دهریایهمان لهت كرد وه رێگای وشكانیمان بۆ كردنهوه تا تیایدا بڕۆن و ڕزگارتان بێت له دهستی فیرعهون، وه ئێوهمان ڕزگار كرد له خنكان، وه فیرعهون و شوێن كهوتوانیانمان خنكان لهناو ئاوهكهدا وهئێوهش بهچاوی خۆتان ئهو دیمهنهتان بینی كه خۆتان ڕزگارتان بوو وه فیرعهون و دارودهستهكانی تیاچوون كه له رۆژی عاشورادا بوو.