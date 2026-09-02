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Tafsir: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
ﱮ
بِمَآ
ﱯ
أَنزَلۡتُ
ﱰ
مُصَدِّقٗا
ﱱ
لِّمَا
ﱲ
مَعَكُمۡ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
تَكُونُوٓاْ
ﱵ
أَوَّلَ
ﱶ
كَافِرِۭ
ﱷ
بِهِۦۖ
ﱸﱹ
وَلَا
ﱺ
تَشۡتَرُواْ
ﱻ
بِـَٔايَٰتِي
ﱼ
ثَمَنٗا
ﱽ
قَلِيلٗا
ﱾ
وَإِيَّٰيَ
ﱿ
فَٱتَّقُونِ
ﲀ
٤١
ﲁ
Believe in My revelations which confirm your Scriptures.
1
Do not be the first to deny them or trade them for a fleeting gain.
2
And be mindful of Me.
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Tafsir Muyassar
وآمنوا -يا بني إسرائيل- بالقرآن الذي أنزَلْتُه على محمد نبي الله ورسوله، موافقًا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنًا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي.