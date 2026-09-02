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Tafsir: Al-Baqarah 2:36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
But Satan deceived them—leading to their fall from the ˹blissful˺ state they were in,
1
and We said, “Descend from the heavens ˹to the earth˺ as enemies to each other.
2
You will find in the earth a residence and provision for your appointed stay.”
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﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّیۡطَـٰنُ﴾ إبْلِيس أَذْهَبهُمَا وَفِي قِرَاءَة {فَأَزَ ٰلَهُمَا} نَحَّاهُمَا ﴿عَنۡهَا﴾ أَيْ الْجَنَّة بِأَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ أَدُلّكُمَا عَلَى شَجَرَة الْخُلْد وَقَاسَمَهُمَا بِاَللَّهِ إنَّهُ لَهُمَا لَمِنْ النَّاصِحِينَ فَأَكَلَا مِنْهَا ﴿فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِۖ﴾ مِنْ النَّعِيم ﴿وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُوا۟﴾ إلَى الْأَرْض أَيْ أَنْتُمَا بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتكُمَا ﴿بَعۡضُكُمۡ﴾ بَعْض الذُّرِّيَّة ﴿لِبَعۡضٍ عَدُوࣱّۖ﴾ مِنْ ظُلْم بَعْضكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَكُمۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرࣱّ﴾ مَوْضِع قَرَار ﴿وَمَتَـٰعٌ﴾ مَا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنْ نَبَاتهَا ﴿إِلَىٰ حِینࣲ ٣٦﴾ وَقْت انْقِضَاء آجَالكُمْ