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Tafsir: Al-Baqarah 2:21
Al-Baqarah
21
2:21
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲌ
ٱلنَّاسُ
ﲍ
ٱعۡبُدُواْ
ﲎ
رَبَّكُمُ
ﲏ
ٱلَّذِي
ﲐ
خَلَقَكُمۡ
ﲑ
وَٱلَّذِينَ
ﲒ
مِن
ﲓ
قَبۡلِكُمۡ
ﲔ
لَعَلَّكُمۡ
ﲕ
تَتَّقُونَ
ﲖ
٢١
ﲗ
O humanity! Worship your Lord, Who created you and those before you, so that you may become mindful ˹of Him˺.
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﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿ٱعۡبُدُوا۟﴾ وَحِّدُوا ﴿رَبَّكُمُ ٱلَّذِی خَلَقَكُمۡ﴾ أَنْشَأَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا ﴿وَ﴾ خَلَقَ ﴿ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١﴾ بِعِبَادَتِهِ عِقَابه وَلَعَلَّ فِي الْأَصْل لِلتَّرَجِّي وَفِي كَلَامه تعالى للتحقيق