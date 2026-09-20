Господь напомнил мекканским язычникам о том, что превратил их город безопасное святилище. Они живут в безопасности и не испытывают нужды, тогда как жители остальных городов живут в постоянном страхе и подвергаются нападениям разбойников. И, несмотря на это, многобожники отказываются искренне поклоняться Господу, который одарил их пропитанием и избавил от страха. Неужели они уверовали в ложь и не признают милость Аллаха? Они исповедывают многобожие, произносят лживые речи, совершают порочные деяния и отказываются благодарить Всевышнего Аллаха. О чем же они думали, когда отдавали предпочтение заблуждению над прямым путем, лжи над истиной и несчастью над преуспеянием? О чем они думали, когда согласились стать величайшими нечестивцами на свете?