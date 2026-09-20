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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 52
Al-'Ankabut
52
29:52
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
قُلۡ
ﲶ
كَفَىٰ
ﲷ
بِٱللَّهِ
ﲸ
بَيۡنِي
ﲹ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲺ
شَهِيدٗاۖ
ﲻﲼ
يَعۡلَمُ
ﲽ
مَا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳀ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﳁﳂ
وَٱلَّذِينَ
ﳃ
ءَامَنُواْ
ﳄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﳅ
وَكَفَرُواْ
ﳆ
بِٱللَّهِ
ﳇ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳈ
هُمُ
ﳉ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﳊ
٥٢
ﳋ
Say, ˹O Prophet,˺ “Sufficient is Allah as a Witness between me and you. He ˹fully˺ knows whatever is in the heavens and the earth. And those who believe in falsehood and disbelieve in Allah, it is they who are the ˹true˺ losers.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.