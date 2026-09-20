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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 51
Al-'Ankabut
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
ﲥ
يَكۡفِهِمۡ
ﲦ
أَنَّآ
ﲧ
أَنزَلۡنَا
ﲨ
عَلَيۡكَ
ﲩ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲪ
يُتۡلَىٰ
ﲫ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكَ
ﲰ
لَرَحۡمَةٗ
ﲱ
وَذِكۡرَىٰ
ﲲ
لِقَوۡمٖ
ﲳ
يُؤۡمِنُونَ
ﲴ
٥١
ﲵ
Is it not enough for them that We have sent down to you the Book, ˹which is˺ recited to them. Surely in this ˹Quran˺ is a mercy and reminder for people who believe.
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