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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 5
Al-'Ankabut
5
29:5
من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥
مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥
مَن
ﲷ
كَانَ
ﲸ
يَرۡجُواْ
ﲹ
لِقَآءَ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
فَإِنَّ
ﲼ
أَجَلَ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
لَأٓتٖۚ
ﲿﳀ
وَهُوَ
ﳁ
ٱلسَّمِيعُ
ﳂ
ٱلۡعَلِيمُ
ﳃ
٥
ﳄ
Whoever hopes for the meeting with Allah, ˹let them know that˺ Allah’s appointed time is sure to come. He is the All-Hearing, All-Knowing.
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