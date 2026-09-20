Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 47
Al-'Ankabut
47
29:47
وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱝ
أَنزَلۡنَآ
ﱞ
إِلَيۡكَ
ﱟ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﱠﱡ
فَٱلَّذِينَ
ﱢ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱣ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱤ
يُؤۡمِنُونَ
ﱥ
بِهِۦۖ
ﱦﱧ
وَمِنۡ
ﱨ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱩ
مَن
ﱪ
يُؤۡمِنُ
ﱫ
بِهِۦۚ
ﱬﱭ
وَمَا
ﱮ
يَجۡحَدُ
ﱯ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱲ
٤٧
ﱳ
Similarly ˹to earlier messengers˺, We have revealed to you a Book ˹O Prophet˺. ˹The faithful of˺ those to whom We gave the Scriptures believe in it, as do some of these ˹pagan Arabs˺. And none denies Our revelations except the ˹stubborn˺ disbelievers.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.