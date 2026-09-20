В предыдущем аяте Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым поклоняются многобожники. Далее Премудрый Господь решил еще выразительнее подчеркнуть порочность многобожия и возвестил о том, что придуманные идолопоклонниками боги вообще не существуют. Они представляют собой всего лишь имена, придуманные нечестивцами. Многобожники приписывают своим богам божественные качества и верят в то, что говорят. Но стоит благоразумному человеку призадуматься над их воззрениями, как ему становится ясно, насколько они лживы и порочны. Всевышний ведает обо всем очевидном и сокровенном и знает, что многобожники взывают к несуществующим богам, то есть взывают к творениям, которые не являются богами. Этот коранический аят похож на следующие откровения: «Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства» (12:40); «Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (10:66). Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый. Он обладает совершенным могуществом, благодаря которому властно распоряжается всем сущим. Он также обладает божественной мудростью, благодаря чему расставляет все сущее по местам, придает всем творениям прекрасный облик и обременяет их только совершенными предписаниями.