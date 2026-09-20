Всемогущий Аллах возвестил о том, что каждый из неверующих народов получил наказание, которое соответствовало совершенным им злодеяниям. На некоторых грешников Господь обрушил шквалистый ветер. Эта горькая участь досталась адитам, на которых обрушился злосчастный ураган, бушевавший в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, после чего поверженные нечестивцы были подобны рухнувшим сгнившим пальмовым стволам. Некоторых грешников Господь поразил чудовищным воплем, и ярким свидетельством этого стала погибель соплеменников пророка Салиха. Иных нечестивцев поглотила земля, и такой ужасный конец выпал на долю надменного Каруна. А других грешников Всемогущий Господь потопил в море, что и произошло с Фараоном, Хаманом и их войском. Аллах не был несправедлив к людям - они сами были несправедливы к себе. Не подобает Всевышнему Аллаху притеснять Своих рабов, потому что Он справедлив и не нуждается в Своих творениях. Однако нечестивцы сами были несправедливы к себе, потому что не выполняли своих обязанностей и забывали о том, что смыслом человеческой жизни является поклонение одному Аллаху. Они не придавали этому должного значения, потакали своим страстям и совершали грехи. В результате они обрекли себя на великое несчастье, хотя полагали, что сумеют извлечь из этого пользу.