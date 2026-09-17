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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 39
Al-'Ankabut
39
29:39
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ٣٩
وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَـٰبِقِينَ ٣٩
وَقَٰرُونَ
ﱁ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﱂ
وَهَٰمَٰنَۖ
ﱃﱄ
وَلَقَدۡ
ﱅ
جَآءَهُم
ﱆ
مُّوسَىٰ
ﱇ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱈ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱋ
وَمَا
ﱌ
كَانُواْ
ﱍ
سَٰبِقِينَ
ﱎ
٣٩
ﱏ
˹We˺ also ˹destroyed˺ Korah, Pharaoh, and Hamân. Indeed, Moses had come to them with clear proofs, but they behaved arrogantly in the land. Yet they could not escape ˹Us˺.
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