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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 33
Al-'Ankabut
33
29:33
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ٣٣
وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣
وَلَمَّآ
ﱥ
أَن
ﱦ
جَآءَتۡ
ﱧ
رُسُلُنَا
ﱨ
لُوطٗا
ﱩ
سِيٓءَ
ﱪ
بِهِمۡ
ﱫ
وَضَاقَ
ﱬ
بِهِمۡ
ﱭ
ذَرۡعٗاۖ
ﱮﱯ
وَقَالُواْ
ﱰ
لَا
ﱱ
تَخَفۡ
ﱲ
وَلَا
ﱳ
تَحۡزَنۡ
ﱴ
إِنَّا
ﱵ
مُنَجُّوكَ
ﱶ
وَأَهۡلَكَ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
ٱمۡرَأَتَكَ
ﱹ
كَانَتۡ
ﱺ
مِنَ
ﱻ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱼ
٣٣
ﱽ
And when Our messenger-angels came to Lot, he was distressed and worried by their arrival.
1
They reassured ˹him˺, “Do not fear, nor grieve. We will surely deliver you and your family—except your wife, who is one of the doomed.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.