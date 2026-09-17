پێغەمبەرانیش غەیب نازانن! [ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ] وە كاتێك كە نێردراوانی ئێمە چوون بۆ لای لوط پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم لەسەر شێوەی گەنجى زۆر جواندا پێی ناخۆش بوو [ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ] وە زۆر دڵتەنگ بوو لەبەر ئەوەی میوانی پیاوی هاتووە ئێستا قەومەكەی بزانن دێن دەستدرێژی ئەكەنە سەریان، نەیزانى ئەمانە فریشتەن (پێغەمبەرانى خوایش غەیبیان نەزانیوە تەنها ئەوەندەى كە خواى گەورە نیشانى دابن، ئیتر چۆن خەڵكى تر بانگەشەى زانینى غەیب دەكەن؟!) [ وَقَالُوا لَا تَخَفْ ] ئەوانیش خۆیان پێ ناساند كە ئێمە فریشتەین، وە پێیان وت: ئەی لوط صلى الله علیه وسلم مەترسێ [ وَلَا تَحْزَنْ ] وە خەفەتیش مەخۆ [ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ] بەدڵنیایى ئێمە خۆت و كەسوكاریشت (باوەڕداران) ڕزگار ئەكەین [ إِلَّا امْرَأَتَكَ ] تەنها خێزانەكەت نەبێ [ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) ] ئەو ئەمێنێتەوە لەناو سزاكەدا .