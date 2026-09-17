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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 28
Al-'Ankabut
28
29:28
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ٢٨
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨
وَلُوطًا
ﲘ
إِذۡ
ﲙ
قَالَ
ﲚ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲛ
إِنَّكُمۡ
ﲜ
لَتَأۡتُونَ
ﲝ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
ﲞ
مَا
ﲟ
سَبَقَكُم
ﲠ
بِهَا
ﲡ
مِنۡ
ﲢ
أَحَدٖ
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲥ
٢٨
ﲦ
And ˹remember˺ when Lot rebuked ˹the men of˺ his people: “You certainly commit a shameful deed that no man has ever done before you.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.