Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 18
Al-'Ankabut
18
29:18
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ١٨
وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٨
وَإِن
ﱵ
تُكَذِّبُواْ
ﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
أُمَمٞ
ﱹ
مِّن
ﱺ
قَبۡلِكُمۡۖ
ﱻﱼ
وَمَا
ﱽ
عَلَى
ﱾ
ٱلرَّسُولِ
ﱿ
إِلَّا
ﲀ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲁ
ٱلۡمُبِينُ
ﲂ
١٨
ﲃ
If you ˹Meccans˺ persist in denial, so did ˹many˺ communities before you. The Messenger’s duty is only to deliver ˹the message˺ clearly.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.