Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 13
Al-'Ankabut
13
29:13
وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ١٣
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًۭا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ١٣
وَلَيَحۡمِلُنَّ
ﲫ
أَثۡقَالَهُمۡ
ﲬ
وَأَثۡقَالٗا
ﲭ
مَّعَ
ﲮ
أَثۡقَالِهِمۡۖ
ﲯﲰ
وَلَيُسۡـَٔلُنَّ
ﲱ
يَوۡمَ
ﲲ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲳ
عَمَّا
ﲴ
كَانُواْ
ﲵ
يَفۡتَرُونَ
ﲶ
١٣
ﲷ
Yet they will certainly ˹be made to˺ carry their own burdens, as well as other burdens along with their own.
1
And they will surely be questioned on Judgment Day about what they used to fabricate.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.