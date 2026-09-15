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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 93
Al-Anbiya
93
21:93
وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون ٩٣
وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ٩٣
وَتَقَطَّعُوٓاْ
ﱖ
أَمۡرَهُم
ﱗ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﱘﱙ
كُلٌّ
ﱚ
إِلَيۡنَا
ﱛ
رَٰجِعُونَ
ﱜ
٩٣
ﱝ
Yet the people have divided it into sects. But to Us they will all return.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.