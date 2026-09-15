О Мухаммад! Помяни добрым словом нашего раба и посланника Нуха. Аллах отправил его проповедовать истину среди его соплеменников, и он оставался среди них тысячу лет без пятидесяти годов. Он призывал их к поклонению одному Аллаху и удерживал от многобожия. Он говорил и снова возвращался к сказанному. Он проповедовал днем и ночью, всенародно и тайком. Но впоследствии он понял, что проповеди и увещевания не приносят его соплеменникам никакой пользы. Вот тогда он обратился к Аллаху с мольбой и сказал: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя! Если ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и породят только грешных неверующих» (71:26–27).