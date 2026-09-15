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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 73
Al-Anbiya
73
21:73
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ٧٣
وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَـٰبِدِينَ ٧٣
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱁ
أَئِمَّةٗ
ﱂ
يَهۡدُونَ
ﱃ
بِأَمۡرِنَا
ﱄ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱅ
إِلَيۡهِمۡ
ﱆ
فِعۡلَ
ﱇ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﱈ
وَإِقَامَ
ﱉ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱊ
وَإِيتَآءَ
ﱋ
ٱلزَّكَوٰةِۖ
ﱌﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
عَٰبِدِينَ
ﱐ
٧٣
ﱑ
We ˹also˺ made them leaders, guiding by Our command, and inspired them to do good deeds, establish prayer, and pay alms-tax. And they were devoted to Our worship.
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