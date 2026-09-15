Доводы Ибрахима заставили многобожников замолчать, и они поняли, что им не удастся оправдать свои воззрения. Тогда они решили использовать силу и наказать праведного пророка. Они вознамерились подвергнуть его самой страшной казни и предать огню. Тем самым они надеялись отомстить ему за своих богов и отстоять свои воззрения. Горе им, горе! Они предпочли поклоняться истуканам, которые нуждались в их помощи. Они избрали для себя беспомощных богов. Когда же они бросили возлюбленного Аллаха в огонь, Всевышний Аллах повелел пламени обернуться прохладой и спасением для Ибрахима. Огонь не причинил ему никаких страданий. Более того, он даже не пережил там неприятных ощущений.