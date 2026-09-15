Он подтвердил свою правоту логическими доводами и доказательствами из пророческих учений. Что касается его логических доводов, то они состояли в том, что абсолютно каждому человеку известно, что Аллах является Единственным Творцом людей, ангелов, джиннов, животных, небес, земли и всех остальных творений. Это было известно даже язычникам, с которыми препирался Ибрахим. Им было известно, что только Аллах правит Своими творениями, тогда как эти творения, и в том числе - идолы, которым язычники поклонялись наряду с Ним, полностью зависят от Него. Разве ж благоразумный человек, который обладает хотя бы крупицей здравого смысла, станет поклоняться творениям, которые не обладают самостоятельной волей, не способны принести пользу или причинить вред, а также не распоряжаются жизнью, смертью или воскрешением? Разве благоразумный человек станет ради них отказываться от поклонения Единственному Творцу, Правителю и Кормильцу? Что же касается доказательств из пророческих учений, то совершенно ясно, что пророки проповедовали и говорили только сущую правду. Одной из форм пророческих проповедей являются принесенные ими свидетельства. И поэтому пророк Ибрахим сказал, что он свидетельствует о том, что Аллах является единственным достойным поклонения божеством, тогда как поклонением всем остальным божествам тщетно и бесполезно. И если не считать свидетельства Аллаха, то чье свидетельство может быть убедительнее свидетельства Божьего посланника, особенно, если он является одним из твердых духом посланников и возлюбленным Аллаха?