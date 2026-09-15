О Мухаммад! Возвести всему человечеству о том, что ты являешься Божьим посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Ты не проповедуешь среди них свои измышления. Ты не распоряжаешься сокровищницами Аллаха. Ты не ведаешь сокровенного. Ты не нарекаешь себя ангелом. Ты всего лишь увещеваешь людей откровением, которое Аллах ниспослал тебе. И если они ответят на твой призыв, то тем самым они ответят на призыв Аллаха, Который вознаградит их за это. Но если они отвернутся и воспротивятся, то ведь ты не обладаешь над ними властью. Вся власть принадлежит одному Аллаху, и все происходит в полном соответствии с Его предопределением. Глухой не может слышать, потому что он лишен такой способности. Услышать звуки и голоса можно только тогда, когда человек обладает соответствующим органом для восприятия звуков. То же самое можно сказать об откровении, которое возвращает к жизни сердца и помогает людям познать Аллаха. Но если человеческое сердце не способно услышать верное руководство, то такой человек не воспринимает веру и истинные наставления, подобно глухому, который не воспринимает звуки и голоса. Вот почему многобожники глухи к верному руководству. Их заблуждению не следует удивляться, особенно, если принять во внимание, что пока они не познали лютой кары и причиняемых ею страданий.