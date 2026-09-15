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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 40
Al-Anbiya
40
21:40
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ٤٠
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةًۭ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠
بَلۡ
ﱶ
تَأۡتِيهِم
ﱷ
بَغۡتَةٗ
ﱸ
فَتَبۡهَتُهُمۡ
ﱹ
فَلَا
ﱺ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱻ
رَدَّهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
هُمۡ
ﱾ
يُنظَرُونَ
ﱿ
٤٠
ﲀ
In fact, the Hour will take them by surprise, leaving them stunned. So they will not be able to avert it, nor will it be delayed from them.
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