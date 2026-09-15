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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 39
Al-Anbiya
39
21:39
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوۡ
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَفَرُواْ
ﱨ
حِينَ
ﱩ
لَا
ﱪ
يَكُفُّونَ
ﱫ
عَن
ﱬ
وُجُوهِهِمُ
ﱭ
ٱلنَّارَ
ﱮ
وَلَا
ﱯ
عَن
ﱰ
ظُهُورِهِمۡ
ﱱ
وَلَا
ﱲ
هُمۡ
ﱳ
يُنصَرُونَ
ﱴ
٣٩
ﱵ
If only the disbelievers knew that a time will come when they will not be able to keep the Fire off their faces or backs, nor will they be helped.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.