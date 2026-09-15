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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 36
Al-Anbiya
36
21:36
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ٣٦
وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٦
وَإِذَا
ﱁ
رَءَاكَ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
كَفَرُوٓاْ
ﱄ
إِن
ﱅ
يَتَّخِذُونَكَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُزُوًا
ﱈ
أَهَٰذَا
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
يَذۡكُرُ
ﱋ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﱌ
وَهُم
ﱍ
بِذِكۡرِ
ﱎ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱏ
هُمۡ
ﱐ
كَٰفِرُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
When the disbelievers see you ˹O Prophet˺, they only make fun of you, ˹saying,˺ “Is this the one who speaks ˹ill˺ of your gods?” while they disbelieve at the mention of the Most Compassionate.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.