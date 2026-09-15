Всевышний перечислил некоторые из своих знамений, которые разбросаны по всему свету. Эти знамения свидетельствуют о Его могуществе, совершенстве, единстве и милосердии. Одним из таких знамений является то, что Аллах воздвиг на земле горные твердыни. Земля могла обрести устойчивость только благодаря горам, и для того, чтобы она не колебалась вместе с обитающими на ней рабами, Аллах водрузил на ней горы, словно огромные колышки. А если бы земля непрестанно колебалась, то рабы Аллаха не могли бы обитать на ней и заниматься земледелием. Существование на земле горных твердынь приносит творениям огромную пользу, но если бы высокие и могучие горы были соединены в единую горную цепь, то они мешали бы жителям различных стран поддерживать связь друг с другом. Вот почему мудрость и милосердие Аллаха требовали, чтобы Он проложил между горами дороги. И Всевышний Аллах сделал эти дороги ровными и проходимыми, дабы люди могли без труда добираться из одной страны в другую и благодаря этому убеждались в единстве своего Благодетеля.