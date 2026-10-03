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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 97
Al-An'am
97
6:97
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ٩٧
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٩٧
وَهُوَ
ﱥ
ٱلَّذِي
ﱦ
جَعَلَ
ﱧ
لَكُمُ
ﱨ
ٱلنُّجُومَ
ﱩ
لِتَهۡتَدُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
فِي
ﱬ
ظُلُمَٰتِ
ﱭ
ٱلۡبَرِّ
ﱮ
وَٱلۡبَحۡرِۗ
ﱯﱰ
قَدۡ
ﱱ
فَصَّلۡنَا
ﱲ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱳ
لِقَوۡمٖ
ﱴ
يَعۡلَمُونَ
ﱵ
٩٧
ﱶ
And He is the One Who has made the stars as your guide through the darkness of land and sea. We have already made the signs clear for people who know.
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