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Tafsir: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحُكۡمَ
وَٱلنُّبُوَّةَۚ
فَإِن
يَكۡفُرۡ
بِهَا
هَٰٓؤُلَآءِ
فَقَدۡ
وَكَّلۡنَا
بِهَا
قَوۡمٗا
لَّيۡسُواْ
بِهَا
بِكَٰفِرِينَ
٨٩
Those were the ones to whom We gave the Scripture, wisdom, and prophethood. But if these ˹pagans˺ disbelieve in this ˹message˺, then We have already entrusted it to a people who will never disbelieve in it.
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[
أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
] ئا ئهمانهن كه كتاب و حوكم و بڕیارو زانیاری و پێغهمبهرایهتی و پهیاممان پێ بهخشیوون [
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
] ئهگهر كافرانی قوڕهیشیش كوفر بكهن به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩)
] ئهوه ئیمان ئهبهخشین به كهسانێكی تر كه موهاجیرو ئهنصارو صهحابهی پێغهمبهری خوان- صلى الله عليه وسلم - وه شوێنكهوتوانیانن تا رۆژى قیامهت كه ئهمانه كافر نین و ئیمانیان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - هێناوه.