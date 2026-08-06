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Tafsir: Al-An'am 6:85
Al-An'am
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
Likewise, ˹We guided˺ Zachariah, John, Jesus, and Elias, who were all of the righteous.
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﴿وَزَكَرِیَّا وَیَحۡیَىٰ﴾ ابنه ﴿وَعِیسَىٰ﴾ بن مَرْيَم يُفِيد أَنَّ الذُّرِّيَّة تَتَنَاوَل أَوْلَاد الْبِنْت ﴿وَإِلۡیَاسَۖ﴾ بن أخي هارون أخي موسى ﴿كُلࣱّ﴾ منهم ﴿مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ٨٥﴾