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Tafsir: Al-An'am 6:67
Al-An'am
67
6:67
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
Every ˹destined˺ matter has a ˹set˺ time to transpire. And you will soon come to know.
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[
لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٦٧)
] ههموو ههواڵێك جێگیر ئهبێت و روو دهدات، واته: له داهاتوودا ڕاستیهتی ئهو شتانهتان بۆ دهرئهكهوێ كه من ههواڵتان پێ ئهدهم.