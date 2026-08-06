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Tafsir: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
Only the attentive will respond ˹to your call˺. As for the dead, Allah will raise them up, then to Him they will ˹all˺ be returned.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَا یَسۡتَجِیبُ﴾ دُعَاءَك إلَى الْإِيمَان ﴿ٱلَّذِینَ یَسۡمَعُونَۘ﴾ سَمَاع تَفَهُّم وَاعْتِبَار ﴿وَٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ أَيْ الْكُفَّار شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَم السَّمَاع ﴿یَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿ثُمَّ إِلَیۡهِ یُرۡجَعُونَ ٣٦﴾ يُرَدُّونَ فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ