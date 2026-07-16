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Al-An'am
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَذَبُواْ
عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمۡۚ
وَضَلَّ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَفۡتَرُونَ
٢٤
See how they will lie about themselves and how those ˹gods˺ they fabricated will fail them!
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿ٱنظُرۡ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿كَیۡفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡۚ﴾ بِنَفْيِ الشِّرْك عَنْهُمْ ﴿وَضَلَّ﴾ غَابَ ﴿عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَفۡتَرُونَ ٢٤﴾ هـ عَلَى اللَّه مِنْ شُرَكَاء