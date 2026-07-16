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Al-An'am
18
6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١٨
He reigns supreme over His creation. And He is the All-Wise, All-Aware.
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[
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره باڵادهسته بهسهر بهندهكانیداو ههموویان ملكهچ و بێدهسهڵاتن له ئاستیدا [
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)
] وه خوای گهوره زۆر دانایهو زانیارییهكی وردی ههیه.