Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 127
Al-An'am
127
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧
۞ لَهُمۡ
ﱫ ﱬ
دَارُ
ﱭ
ٱلسَّلَٰمِ
ﱮ
عِندَ
ﱯ
رَبِّهِمۡۖ
ﱰﱱ
وَهُوَ
ﱲ
وَلِيُّهُم
ﱳ
بِمَا
ﱴ
كَانُواْ
ﱵ
يَعۡمَلُونَ
ﱶ
١٢٧
ﱷ
They will have the Home of Peace with their Lord, Who will be their Guardian because of what they used to do.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.