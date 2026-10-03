[ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ] ههر كهسێك خوای گهوره بیهوێ هیدایهتی بدات بۆ ئیسلام ئهوه سینگی فراوان و چالاك ئهكات بۆ وهرگرتنی ئیسلام و یهكخواپهرستى [ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ] وه ههر كهسێكیش خوای گهوره بیهوێ گومڕای بكات ئهوا سینگی زۆر تهسك و تهنگ ئهكات كه شوێنى ئیمان و یهكخواپهرستى چاكهى تیادا نهبێتهوهو وهرى نهگرێت [ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ] وهك ئهوهی كه بهرز بێتهوه بۆ ئاسمان، كه ئێستا زانستى سهردهم سهلماندوویهتی ئهوهی بهرز ئهبێتهوه بۆ ئاسمان دڵی تهنگ ئهبێ لهبهر ئهوهی ههوا نامێنێ، ئهمیش یهكێكه له موعجیزاتی قورئانى پیرۆز [ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) ] بهم شێوازه خوای گهوره پیسی واته شهیتان یاخود سزا دائهبهزێنێته سهر ئهو كهسانهی كه ئیمان ناهێنن