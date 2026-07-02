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Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
We turn their hearts and eyes away ˹from the truth˺ as they refused to believe at first, leaving them to wander blindly in their defiance.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ﴾ نُحَوِّل قُلُوبهمْ عَنْ الْحَقّ فَلَا يَفْهَمُونَهُ ﴿وَأَبۡصَـٰرَهُمۡ﴾ عَنْهُ فَلَا يُبْصِرُونَهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿كَمَا لَمۡ یُؤۡمِنُوا۟ بِهِۦۤ﴾ أَيْ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ الْآيَات ﴿أَوَّلَ مَرَّةࣲ وَنَذَرُهُمۡ﴾ نَتْرُكهُمْ ﴿فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ﴾ ضلالهم ﴿یَعۡمَهُونَ ١١٠﴾ يَتَرَدَّدُونَ مُتَحَيَّرِينَ