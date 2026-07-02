Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
105
6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
And so We vary our signs to the extent that they will say, “You have studied ˹previous scriptures˺,”
1
and We make this ˹Quran˺ clear for people who know.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
] بهم شێوازه ئایهتهكانی خۆمان ڕوون ئهكهینهوه [
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
] وه موشریكان ئهڵێن: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهم قورئان و ڕوونكردنهوهیه له شوێنێكی تر لای ئههلی كتاب خوێندووتهو لهوانهوه فێر بوویته [
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: وه ئێمه ئهم قورئانه ئاشكرا ئهكهین وه ڕوونی ئهكهینهوه بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێ