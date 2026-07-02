Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدۡ
جَآءَكُم
بَصَآئِرُ
مِن
رَّبِّكُمۡۖ
فَمَنۡ
أَبۡصَرَ
فَلِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَنۡ
عَمِيَ
فَعَلَيۡهَاۚ
وَمَآ
أَنَا۠
عَلَيۡكُم
بِحَفِيظٖ
١٠٤
Indeed, there have come to you insights from your Lord. So whoever chooses to see, it is for their own good. But whoever chooses to be blind, it is to their own loss. And I am not a keeper over you.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
] ئهوه لهلایهن پهروهردگارهوه بهڵگهی ڕوون و ئاشكراتان بۆ هاتووه [
فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ
] جا ههر كهسێك ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ببینێ كه له قورئاندا هاتووهو لێی تێ بگات ئهوه سوودهكهی بۆ خۆیهتی [
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
] وه ههر كهسێك خۆی كوێر بكات له ئاست بینینی ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ئهوه تهنها زیان له خۆی ئهدات [
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤)
] وه من چاودێر نیم بهسهر ئێوهوهو كردهوهكانتان بپارێزم بهڵكو تهنها پهیامی خوای گهورهتان پێ ئهگهیهنم