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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 100
Al-An'am
100
6:100
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ١٠٠
وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠
وَجَعَلُواْ
ﲵ
لِلَّهِ
ﲶ
شُرَكَآءَ
ﲷ
ٱلۡجِنَّ
ﲸ
وَخَلَقَهُمۡۖ
ﲹﲺ
وَخَرَقُواْ
ﲻ
لَهُۥ
ﲼ
بَنِينَ
ﲽ
وَبَنَٰتِۭ
ﲾ
بِغَيۡرِ
ﲿ
عِلۡمٖۚ
ﳀﳁ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﳂ
وَتَعَٰلَىٰ
ﳃ
عَمَّا
ﳄ
يَصِفُونَ
ﳅ
١٠٠
ﳆ
Yet they associate the jinn
1
with Allah ˹in worship˺, even though He created them, and they falsely attribute to Him sons
2
and daughters
3
out of ignorance. Glorified and Exalted is He above what they claim!
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.