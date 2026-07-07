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Adh-Dhariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِي
ثَمُودَ
إِذۡ
قِيلَ
لَهُمۡ
تَمَتَّعُواْ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٤٣
And in ˹the story of˺ Thamûd ˹was another lesson,˺ when they were told, “Enjoy yourselves ˹only˺ for a ˹short˺ while.”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿ثَمُودَ﴾ آيَة ﴿إِذۡ قِیلَ لَهُمۡ﴾ بَعْد عَقْر النَّاقَة ﴿تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِینࣲ ٤٣﴾ إلَى انقضاء آجالكم كما في آية {تَمَتَّعُوا۟ فِی دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَیَّامࣲۖ}