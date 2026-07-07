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Adh-Dhariyat
37
51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكۡنَا
فِيهَآ
ءَايَةٗ
لِّلَّذِينَ
يَخَافُونَ
ٱلۡعَذَابَ
ٱلۡأَلِيمَ
٣٧
And We have left a sign there
1
˹as a lesson˺ for those who fear the painful punishment.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَكۡنَا فِیهَاۤ﴾ بَعْد إهْلَاك الْكَافِرِينَ ﴿ءَایَةࣰ﴾ عَلَامَة عَلَى إهْلَاكهمْ ﴿لِّلَّذِینَ یَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِیمَ ٣٧﴾ فَلَا يَفْعَلُونَ مِثْل فِعْلهمْ