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Adh-Dhariyat
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
˹They did not eat,˺ so he grew fearful of them.
1
They reassured ˹him˺, “Do not be afraid,” and gave him good news of a knowledgeable son.
2
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَوۡجَسَ﴾ أَضْمَرَ فِي نَفْسه ﴿مِنۡهُمۡ خِیفَةࣰۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفۡۖ﴾ إنَّا رُسُل رَبّك ﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِیمࣲ ٢٨﴾ ذِي عِلْم كَثِير وَهُوَ إسْحَاق كَمَا ذُكِرَ فِي هُود