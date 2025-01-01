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3

﴿وَقَالُوا۟ لَوۡلَاۤ﴾ هَلَّا ﴿أُنزِلَ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَلَكࣱۖ﴾ يُصَدِّقهُ ﴿وَلَوۡ أَنزَلۡنَا مَلَكࣰا﴾ كَمَا اقْتَرَحُوا فَلَمْ يُؤْمِنُوا ﴿لَّقُضِیَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ بِهَلَاكِهِمْ ﴿ثُمَّ لَا یُنظَرُونَ ٨﴾ يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَة كَعَادَةِ اللَّه فِيمَنْ قَبْلهمْ مِنْ إهْلَاكهمْ عِنْد وُجُود مُقْتَرَحهمْ إذَا لَمْ يُؤْمِنُوا