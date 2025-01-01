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3

Всевышний сообщил о том, что Священный Коран ниспослан Единственным достойным поклонения Богом - Аллахом. Его божественные качества совершенны, а достойные похвалы деяния неповторимы. Ему покорны все творения, и Он осведомлен обо всем сущем. Он прощает грехи грешникам и принимает покаяния кающихся. Но вместе с тем Он сурово наказывает тех, кто осмеливается на совершение грехов и отказывается принести покаяние. Он обладает великой милостью и делает добро для всех Своих рабов. Все эти совершенные качества свидетельствуют о том, что люди не имеют право поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Именно поэтому далее Он возвестил о том, что нет божества, кроме Него, и что к Нему предстоит конечное возвращение. Господь перечислил некоторые из своих величественных качеств после упоминания о ниспослании Корана, дабы подчеркнуть, что все эти качества присущи божественным аятам последнего Небесного Писания. В этом легко убедиться, если призадуматься над содержанием Священного Корана. Во-первых, в божественном откровении содержится повествование об именах, качествах и деяниях Аллаха. Именно эти божественные атрибуты упоминаются в этих аятах. Во-вторых, в Священном Коране сообщается о великой милости и безграничной добродетели Аллаха. Даже религиозные предписания являются проявлением Божьей милости. В-третьих, в нем сообщается о суровом гневе Всевышнего, а также о грехах, которые вызывают этот гнев. В-четвертых, Священный Коран призывает грешников и ослушников покаяться в грехах, вернуться на прямой путь и просить Аллаха о прощении, и в пользу этого свидетельствуют божественные эпитеты Прощающий грехи и Принимающий покаяния. В-пятых, Небесное Писание проповедует единобожие и объясняет его необходимость логическими доводами и неопровержимыми священными текстами. Оно запрещает людям поклоняться вымышленным богам и изобличает пагубность многобожия также посредством логических доводов и неопровержимых священных текстов. Все это выражается в свидетельстве истинной веры, которое гласит: «Нет божества, кроме Аллаха». Наконец, в-шестых, Священный Коран сообщает о неизбежности справедливого суда, который завершится вознаграждением праведников и наказанием ослушников. Об этом свидетельствует напоминание о конечном возвращении к Господу. Таким образом, в этих аятах Аллах кратко изложил всю суть Священного Писания.