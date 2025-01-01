undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Чем он лучше нас, и почему Аллах ниспослал откровение только ему? Это утверждение слишком сомнительно для того, чтобы быть убедительным доводом против пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Божьи посланники отличались от остальных людей только тем, что Аллах почтил их своим пророческим посланием и сделал проповедниками своей религии. А что касается бессмысленных и безосновательных возражений многобожников, то причина их кроется в том, что они сомневаются в правдивости ниспосланного Аллахом откровения. У них нет твердого знания, и нет никаких доказательств. Неверующие во все времена пребывают в сомнении и неуверенности. Однако они довольны своим положением, и поэтому, когда им открывается явная истина, они бросаются отстаивать свои сомнительные воззрения. Они начинают разглагольствовать и даже пытаются опровергнуть истину, но ими движет не твердая убежденность в своей правоте, а желание оболгать то, что им неугодно. Люди, которые обладают столь скверными качествами и упрямо отстаивают свои сомнительные убеждения, не получают одобрения благоразумных людей. Да и что может быть более скверным, чем стремление опорочить истину? Нечестивцы, которые осмеливаются на столь дерзкий поступок, заслуживают всеобщего презрения и порицания, и поэтому Всевышний Аллах пригрозил им своим наказанием. Они осмеливаются дерзить, пока наслаждаются тленными мирскими благами. Их еще не коснулось мучительное наказание, а если бы это произошло, то они не посмели бы совершать свои отвратительные поступки.