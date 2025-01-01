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3

Аллах повелел Своему посланнику отвернуться от нечестивцев, которые упрямо отказываются уверовать в истину. Им не остается ничего, кроме как дожидаться обещанного наказания. Когда оно наступит, то они непременно окажутся в пучинах мук и страданий. Божья кара падет на них или поблизости от них, и тогда для неверующих наступит самый ужасный день. Это будет день наказания и погибели. А затем Аллах еще раз повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, отвернуться от многобожников и еще раз предупредил их о приближающемся возмездии. В этой суре Всевышний Аллах часто упоминал о скверных воззрениях многобожников и неверующих. Словно подчеркивая, что Он не имеет к этим лживым утверждениям никакого отношения, Аллах сказал: